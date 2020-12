Microsoft Flight Simulator atterrerà su Xbox in estate

Dopo aver spiccato il volo su PC lo scorso mese di agosto (qui trovate la recensione del nostro Nicolò), Microsoft Flight Simulator sta per planare anche sulle console Xbox.

Dalla cornice dei The Game Awards, infatti, la Casa di Redmond ha fatto sapere che il simulatore di volo per antonomasia sarà disponibile su console nel corso dell’estate 2021. Come già avvenuto per la versione PC, il gioco sarà acquistabile in formato digitale, ma sarà anche incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Nessun altro dettaglio è stato diffuso al momento, restiamo dunque in attesa di saperne di più.