Annunciati Ark 2 e Ark: The Animated Series ai The Game Awards

Nella notte dei The Game Awards 2020, Studio Wildcard ha presentato Ark 2, sequel ufficiale del videogioco sandbox di stampo survival pubblicato su PC ben cinque anni fa.

Il trailer di annuncio mostra enormi dinosauri causare scompiglio mentre un personaggio con le fattezze di Vin Diesel guida i membri della sua tribù cercando di scampare a un’imboscata nemica. Non sappiamo molto di questo sequel, né le piattaforme di riferimento né una finestra di lancio generica, quindi bisognerà aspettare ulteriori notizie ufficiali.

Sappiamo, però, che Studio Wildcard ha dato il via ai lavori su una serie animata ufficiale ambientata nell’universo di Ark.

Ark: The Animated Series potrà contare su un cast di tutto rispetto: oltre allo stesso Vin Diesel, infatti, saranno presenti Gerard Butler, Elliot Page, Michelle Yeoh, David Tennant e Karl Urban, giusto per citarne alcuni. Anche in questo caso non si conoscono ulteriori dettagli.