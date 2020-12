The Callisto Protocol: un nuovo survival horror dall'autore di Dead Space

Lo abbiamo atteso a lungo ma alla fine si è palesato: il nuovo progetto di Glen Schofield e del suo Striking Distance Studios si è mostrato per la prima volta con un teaser trailer ufficiale. Si tratta di The Callistro Protocol, un survival horror in salsa fantascientivica ambientato in una prigione di massima sicurezza su una delle lune di Giove.

Ambientato nell’anno 2320, questo nuovo titolo offrirà un misto di azione viscerale (bisognava scriverlo) e horror assumendo così il ruolo di successore spirituale della saga di Dead Space, di cui lo stesso Glen Schofield è stato co-creatore. Quali orribili misteri nasconde il penitenziario di massima sicurezza sulla luna Callisto? Per scoprirlo bisognerà attendere il 2022, anno in cui The Callisto Protocol vedrà la luce su PC e console di nuova generazione.