Devolver Digital annuncia l'avventura fantasy Loop Hero

Attraverso una presentazione che prende in giro i The Game Awards, Devolver Digital ha annunciato Loop Hero, un nuovo videogioco con elementi RPG e gestionali in arrivo prossimamente su PC.

Questa nuova avventura sviluppata dallo studio indie Four Quartets ci catapulterà in un mondo fantasy tenuto sotto scacco da un potente e malvagio Lich, il quale ha intrappolato il mondo in un loop fuori dal tempo. Utilizzando un mazzo di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, edifici e terreni bisognerà far sì che il nostro eroe porti a termine le missioni all’interno del loop. Trovando ed equipaggiando oggetti per ciascuna classe di eroi sarà poi possibile migliorarne l’efficacia in battaglia ed ampliare così l’accampamento dei sopravvissuti per affrontare al meglio ogni avventura. Man mano che si prosegue nel gioco potremo sbloccare nuove classi, carte, vantaggi e guardiani da dispiegare nella lotta per spezzare il loop temporale.

Loop Hero sarà disponibile su PC nei primi mesi del 2021.