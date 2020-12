Amplitude annuncia il roguelite action Endless Dungeon

Sembra che Amplitude non abbia certo intenzione di abbandonare l’universo degli Endless; e per fortuna, diciamo noi. Approfittando della cornice offerta dai The Game Awards, lo studio ha annunciato Endless Dungeon, definito come “roguelite tattico d’azione” con un gameplay da twin-stick shooter. Due rapide informazioni sulla storia: siamo precipitati su una stazione spaziale e dobbiamo difendere il nostro cristallo da orde di mostri.

Chi in passato ha giocato al quasi omonimo Dungeon of the Endless non potrà che domandarsi che rapporto ci sia fra quest’ultimo e Endless Dungeon, e se si possa parlare di sequel. In merito, Amplitude ha detto che “la risposta è sia sì, sia no”, facendoci sapere che scopriremo la cosa solo giocandolo. Di sicuro gli aspetti in comune non mancano: oltre alla difesa del cristallo anche in questo titolo sarà presenta la costruzione di torrette difensive, e la tanto temuta apertura di porte (e conseguente scoperta di quali orrori si celano al loro interno).

Amplitude non ha fornito una finestra di lancio per Endless Dungeon, che sarà in ogni caso disponibile sia su PC che su console.