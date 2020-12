Among Us: Innersloth rivela la mappa The Airship

Innersloth l’aveva anticipato, e ai The Game Awards la quarta mappa di Among Us si è rivelata in tutta la sua gloria. Stavolta non saremo più sperduti nello spazio, ma “solamente” a qualche migliaio di metri da terra, in un aeromobile ultimo modello.

Questa nuova mappa è infatti dotata di tecnologie rivoluzionarie mai viste prima in Among Us, come ad esempio piattaforme semoventi e scale a pioli. Che non pensiate di battere la fiacca, però! Potrà essere modernissima, ma anche questo aeromobile ha bisogno che completiate nuove e importantissime corvèe come, ad esempio… ehm, lucidare dei cristalli. L’importante è che stiate sempre attenti ai vostri dintorni: gli impostori sono sempre dietro l’angolo (non letteralmente), e su una mappa grande così nessuno può sentirvi gridare.

La mappa The Airship arriverà su Among Us nei primi mesi del 2021.