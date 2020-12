Outriders: ecco il trailer Mantra della Sopravvivenza

Ai The Game Awards non poteva certo mancare Square Enix, che si è presentata con un nuovo trailer di Outriders, il looter shooter sviluppato da People Can Fly. Soggetto di quest’ultimo trailer sono i Mantra della Sopravvivenza, quelle regole sacre che chiunque voglia ritagliarsi un nome e una carriera sul letale pianeta Enoch deve seguire.

Messaggio ricevuto? Casomai così non fosse, ve li riassumiamo noi. Le regole di Outriders sono semplici:

La copertura è per i codardi. Nascondersi ti farà guadagnare tempo, ma non ti salverà la vita. Buttati nel mezzo dell’azione.

Nascondersi ti farà guadagnare tempo, ma non ti salverà la vita. Buttati nel mezzo dell’azione. I tuoi poteri sono a portata di mano. Le armi sono strumenti utili, ma se vuoi trionfare non fare risparmio dei tuoi distruttivi poteri.

Le armi sono strumenti utili, ma se vuoi trionfare non fare risparmio dei tuoi distruttivi poteri. Devi uccidere per curarti. Niente medikit o rigenerazione su Outriders: se vuoi curarti, dovrai andare là fuori e combattere.

Niente medikit o rigenerazione su Outriders: se vuoi curarti, dovrai andare là fuori e combattere. Sii aggressivo. Non aspettare che i nemici vengano a cercarti. Uno stile aggressivo è la chiave del successo.

Outriders sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S a partire dal 2 febbraio 2021, e arriverà in seguito su Stadia.