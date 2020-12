Humankind: il nuovo trailer rivela la data di lancio

Chiunque di voi abbia prestato attenzione durante le lezioni di storia a scuola saprà bene chi è Lucy, uno dei più antichi scheletri umani mai ritrovati. Non è di questa Lucy che parla l’ultimo trailer di Humankind, rivelato da Amplitude Studios e SEGA ai The Game Awards, ma non dubitiamo che il collegamento sia voluto. Anche se, va detto, la protagonista del trailer sembra avere una carriera leggermente diversa da quella della sua illustre antenata.

Amplitude e SEGA hanno approfittato di questo nuovo trailer per rivelare anche la data di lancio di Humankind, prevista per il 22 aprile 2021. Se attendere non è il vostro forte, Amplitude ha annunciato che organizzerà un nuovo scenario OpenDev, volto a raccogliere il feedback della comunità. Questo scenario sarà disponibile dal 15 dicembre alle 16:00 CET al 28 dicembre alle 16:00 CET, ed è il più grande organizzato finora. Include, fra le altre cose:

40 diverse culture , divise in 4 ere di gioco complete o 150 turni.

Scontri fra terra e mare . L'età moderna permette di portare l'arte bellica a un nuovo livello.

Diplomazia contestuale con fino a 7 IA.

Humankind sarà disponibile su Steam, Epic Games Store e Google Stadia.