Ruined King: A League of Legends Story, ecco il trailer di gameplay

Fra le tante novità presentate ai The Game Awards, sembra che non abbiano disdegnato di fare un salto nemmeno Riot Forge e Airship Syndicate, che hanno presentato un nuovo trailer di Ruined King: A League of Legends Story. Stavolta, invece di limitarsi a presentare i personaggi, lo studio di Joe Mad! non ha disdegnato di mostrare anche un po’ di gameplay.

Com’era intuibile, il gioco ricorda molto la precedente fatica di Airship Syndicate, e cioè Battle Chasers: Nightwar. Anche Ruined King adotterà un combattimento a turni in cui avremo tre dei nostri eroi su un lato dello schermo, e le orde di nemici sul lato opposto. Sembra anche che i nostri campioni avranno a loro disposizione le stesse tecniche già note a chi gioca a League of Legends, ma non dubitiamo che ne potremo vedere anche di nuove (e speriamo i poro siano presenti in larga quantità).

In maniera simile a Battle Chasers, anche in Ruined King ciascuno dei campioni potrà utilizzare alcune abilità speciali durante l’esplorazione, necessarie per la risoluzione di enigmi ambientali o per indebolire un nemico prima uno scontro. Saranno anche presenti oggetti famosi come l’armatura di Warmog, e non mancheranno le attività secondarie per dilettarci mentre ci prepariamo ad affrontare il temibile Re in Rovina. Ruined King: A League of Legends Story sarà disponibile nel corso del 2021 su PC e console, e altre informazioni saranno rivelate nei prossimi mesi.