Disco Elysium: The Final Cut annunciato ai The Game Awards

ZA/UM aveva qualcosa in pentola, e i The Game Awards hanno svelato di cosa si trattava. Con un trailer, lo studio ha infatti presentato Disco Elysium: The Final Cut, una versione estesa del suo acclamato gioco di ruolo, oltre che un ottimo modo di celebrare l’anniversario del premio Best Role-Playing Game vinto l’anno scorso.

Particolarità notevole di Disco Elysium: The Final Cut è il fatto che tutti i dialoghi saranno doppiati. Considerato che stiamo parlando di un gioco in cui le linee di dialogo sono tutt’altro che sparute, e che anche per questo motivo adottava un doppiaggio solo parziale, si tratta di uno sforzo non da poco per ZA/UM; non dubitiamo però che la maggiore immersività non farà altro che rendere il loro gioco un’esperienza ancora migliore. Ma non ci saranno solo più voci nella testa ad attenderci in questa Final Cut: l’esperienza sarà anche estesa con nuove quest e nuovi personaggi.

Per aggiungere la ciliegina sulla torta, Disco Elysium: The Final Cut sarà un aggiornamento gratuito per tutti coloro che già possiedono il gioco. Per gli altri, sarà disponibile nel marzo 2021 su PC, PS4 e PS5.