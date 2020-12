It Takes Two: Hazelight rivela il gameplay ai The Game Awards

È ormai da qualche mese che nei corridoi si parla di It Takes Two, nuovo progetto partorito dalla vulcanica mente di Josef Fares e sviluppato da Hazelight Studios. Le informazioni in proposito sono però limitate, o meglio, lo erano fino all’ultima notte, quando il platformer cooperativo si è svelato in tutta la sua coloratissima gloria con un trailer di gameplay.

Continuando la tradizione di Hazelight – salita alla ribalta per aver sviluppato A Way Out – It Takes Two è un gioco pensato esclusivamente per il gioco cooperativo (sta anche nel nome, dopotutto). Ciascuno dei due giocatori si calerà nei panni dei due protagonisti, condannati a vivere in forma di bambole fin quando non riusciranno a risanare la loro relazione; per uscirne, fondamentale sarà la collaborazione. Se già temete di dover convincere qualche amico a mettere mano al portafogli, non temete: tramite il Friend’s Pass, potrete invitare un altro giocatore a unirsi gratuitamente alla vostra partita, e ad aiutarvi nella lotta contro aspirapolvere furiosi, scoiattoli gangster e sopratutto le temibilissime palle di neve magiche.

It Takes Two sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One a partire dal 26 marzo 2021, al prezzo di 39,99€. Chi possiede una sottoscrizione EA Play potrà avere accesso alla versione di prova del gioco a partire dal 23 marzo. L’aggiornamento alle console di nuova generazione sarà gratuito.