Back 4 Blood: ecco il reveal trailer del nuovo gioco di Turtle Rock

A quanto pare, Turtle Rock Studios ha deciso di fugare tutti i dubbi sull’effettiva esistenza di Back 4 Blood (perché abbiate pazienza, ma una concept art è un po’ poco), e ha scelto il palco dei The Game Awards per farlo. Ecco dunque il primo sguardo al loro sparatutto cooperativo a quattro giocatori.

Se la formula vi sembra vagamente familiare, non preoccupatevi, è più che voluto: Turtle Rock è infatti lo stesso studio di sviluppo che aveva dato i natali ai due Left 4 Dead, prima di dedicarsi a Evolve (esperimento non proprio riuscitissimo, aggiungiamo noi). Chiusa la parentesi della caccia ai mostri, lo studio di Lake Forest ha deciso di tornare alle origini – e se già state protestando perché non avete visto ancora del gameplay, non preoccupatevi, c’è pure quello.

Back 4 Blood sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.