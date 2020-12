Mass Effect: il titolo in sviluppo potenziale sequel di Andromeda, ME 3

Il teaser del nuovo Mass Effect mostrato ai The Game Awards ha prevedibilmente scatenato l’interesse dei fan, che si sono messi ad esaminarne ogni fotogramma alla ricerca di indizi e informazioni nascoste all’occhio dei meno attenti. Oltre ovviamente alla presenza di Liara, una cosa che ha suscitato l’attenzione di molti è stata l’apertura del teaser, in cui possiamo vedere non una ma due galassie. Questo ha fatto subito pensare a un possibile collegamento non solo al terzo capitolo della saga, ma anche a Mass Effect: Andromeda.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il Project Director di Mass Effect in persona, Michael Gamble. Andando a rispondere a tweet che discutevano proprio della cosa, Gamble ha fatto sapere che la scelta di mostrare due galassie è stata “intenzionale“, per poi espandere la cosa in un secondo, sibillino tweet in cui fa sapere che “chissà. Forse no? Però mostriamo entrambe [le galassie] per un motivo :)”. Visti i ritmi di lavoro di BioWare, temiamo però che per scoprire questo motivo ci vorrà parecchio tempo.