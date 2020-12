CD Projekt è già rientrata nei costi di produzione di Cyberpunk 2077

Negli ultimi anni, i costi dello sviluppo dei videogiochi sono cresciuti in maniera esponenziale, ma sembra che per qualcuno la cosa non sia affatto un problema. Stiamo ovviamente parlando di Cyberpunk 2077, che a quanto pare ad appena un giorno dal lancio ha già recuperato tutti i costi di produzione e di marketing. A rivelarlo è l’ultimo resoconto rilasciato dalla compagnia, in cui si legge:

[…] le royalties ricevute dalla Compagnia, in associazione con le vendite su preorder di Cyberpunk 2077 su tutti i suoi canali di distribuzione digitale hanno superato la somma dei seguenti:

Spese totali di sviluppo legate al gioco, e

I costi di marketing e promozione sostenuti dalla Compagnia – sia quelli già sostenuti che quelli anticipati per il resto del 2020.

Un’informazione non sorprendente, se consideriamo che le vendite di Cyberpunk 2077 sono state impressionanti – in particolare su PC, dove il gioco di CD Projekt RED ha superato il precedente record di Shadowlands.