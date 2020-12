Pearl Abyss mostra il gameplay di Crimson Desert

Fra i tanti titoli mostrati nel corso dei The Game Awards, non è mancato Crimson Desert, il nuovo titolo degli sviluppatori di Black Desert. Il lungo trailer presentato si addentra nel dettaglio sia sul mondo di gioco sia sul combattimento del nuovo titolo di Pearl Abyss, ambientato nel continente di Pywel e previsto per l’inverno 2021 su PC e console.

Protagonista di Crimson Desert sarà Macduff, un mercenario impegnato a riconquistare la sua terra, non senza l’aiuto di altri mercenari come lui. Non mancheranno elementi fantastici: nel trailer, ad esempio, possiamo vedere Macduff combattere contro una bestia mitologica e cavalcare un drago; lo stile di combattimento del protagonista dipenderà anche dall’arma equipaggiata. A quanto pare, ci sarà spazio anche per far lavorare le meningi, vista la presenza di puzzle.

Curiosamente, sembra che dal sito ufficiale sia sparito ogni riferimento al fatto che il gioco sarebbe un MMO. Pearl Abyss specifica in ogni caso che Crimson Desert è un “open world action adventure che combina elementi da gioco single-player basato sulla storia con funzionalità multiplayer“, quindi la componente online sarà comunque presente. Pearl Abyss accenna in particolare ad “assedi su larga scala“, che sembrano il terreno perfetto per coinvolgere più giocatori.