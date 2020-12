Cyberpunk 2077: CD Projekt apre ai refund scusandosi con i giocatori

Dopo aver riconosciuto le performance tutt’altro che ottimali, per usare un eufemismo, di Cyberpunk 2077 sulle versioni base di PlayStation 4 e Xbox One, CD Projekt RED ha diffuso in queste ore un lungo messaggio di scuse sui propri canali social attraverso il quale viene fatta anche un’apertura totale verso i refund.

Lo studio polacco fa sapere che garantirà il risarcimento completo e immediato a chiunque abbia acquistato la versione digitale del gioco sulle due console, mentre cercherà di far ottenere un rimborso anche a chi ha optato per un’edizione fisica. Le richieste di refund dovranno pervenire entro il prossimo 21 dicembre 2020.

Inoltre, CD Projekt RED delinea quello che sarà il piano degli aggiornamenti volti a migliorare le performance su console: in primo luogo verrà pubblicata una patch nei prossimi sette giorni che andrà a risolvere alcune delle criticità più gravi, mentre affinché la situazione migliori considerevolmente bisognerà attendere la prima di due grandi patch che arriverà a gennaio, mentre la seconda è prevista a febbraio. Questi aggiornamenti raggiungeranno anche la versione PC.

A quanto pare, dunque, purtroppo bisognerà aspettare perlomeno la fine delle festività natalizie prima che la situazione inizi davvero a migliorare.

