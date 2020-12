Codemasters: Electronic Arts scalza Take-Two nella corsa all'acquisizione

Appena un mese fa abbiamo riportato la notizia del raggiungimento di un accordo tra Take-Two Interactive e Codemasters per l’acquisizione di quest’ultima; ebbene, ora Electronic Arts ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la compagnia inglese che di fatto escluderebbe Take-Two dalla corsa.

Il publisher a stelle e strisce ha fatto un’offerta di 1,2 miliardi di dollari in contanti per acquisire la totalità delle azioni di Codemasters, contro i circa 975 milioni di dollari in azioni e contanti offerti il mese scorso da Take-Two Interactive, rendendo così molto più appetibile la sua offerta agli occhi degli azionisti. Tant’è vero che il consiglio di amministrazione di Codemasters ha dato il suo benestare all’operazione, che dunque dovrebbe completarsi nei primi mesi del 2021, salvo ulteriori colpi di scena.

