Windjammers 2 è stato rinviato al prossimo anno

Brutte notizie per chi attende l’arrivo di Windjammers 2: con il 2020 ormai agli sgocioli, DotEmu ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita del gioco al prossimo anno.

I motivi che hanno spinto gli sviluppatori a spostare in avanti il lancio del gioco sono legati all’ottimizzazione delle componenti multiplayer online. Il team spiega di aver ricevuto molti feedback in occasione dello scorso Summer Festival di Steam, durante il quale è stata resa disponibile una demo del gioco, ma per far sì che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative è necessario un tempo di sviluppo più lungo.

Per questo Windjammers 2 non vedrà la luce su PC e Nintendo Switch prima del 2021.

