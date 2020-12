Steam: raggiunto un nuovo record di utenti connessi in contemporanea

Il recentissimo lancio di Cyberpunk 2077 ha non solo fatto registrare un record per il videogioco polacco, ma ha anche spinto verso l’alto il numero complessivo di utenti connessi in contemporanea su Steam.

Stando alle cifre riportate su SteamDB, ieri è stato raggiunto un nuovo record che ha portato a 24,8 milioni il numero di utenti connessi contemporaneamente sulla piattaforma digitale per PC. Il precedente record era di circa 22 milioni, registrato lo scorso mese di marzo, proprio nelle prime battute della pandemia e quando il mondo intero stava entrando in lockdown.

Nel frattempo, Cyberpunk 2077 resta stabilmente tra i titoli più giocati sulla piattaforma, con picchi giornalieri che superano spesso il milione di utenti.

Condividi con gli amici Inviare