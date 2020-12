Annunciato Just Cause Mobile, in arrivo nel 2021

Square Enix ha presentato Just Cause Mobile, nuova incarnazione free-to-play del franchise nato negli uffici di Avalanche Studios in arrivo prossimamente sui dispositivi Android e iOS.

Si tratta di uno sparatutto d’azione che riprende molti degli elementi che hanno fatto la fortuna della serie principale, come le costanti esplosioni spettacolari. Il gioco includerà sia una componente single player che diverse modalità multiplayer, mentre sarà disponibile su smartphone e tablet nel corso del 2021.