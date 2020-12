Tencent finalizza l'acquisizione di Leyou Technologies Holdings

Dopo cinque mesi di trattative, sembra che l’acquisizione di Leyou Technologies Holdings da parte del colosso cinese Tencent stia per andare in porto. A rendere ufficiale la cosa è stato un documento reso noto da Leyou, secondo cui il 97.7% degli azionisti avrebbe approvato l’acquisizione. Non si tratta certo di una mossa da poco da parte di Tencent: al prezzo, per ora non confermato, di circa 1.3 miliardi di dollari, la compagnia acquisirà gli sviluppatori di Warframe Digital Extremes, lo studio britannico Splash Damage (Gears Tactics) e l’etichetta di publishing Athlon Games, attualmente impegnata nell’MMO del Signore degli Anelli per conto di Amazon.

