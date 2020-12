Granblue Fantasy Versus: Yuel scende sul campo di battaglia

Continua la sfilza di personaggi che si aggiungono ai duelli bidimensionali di Granblue Fantasy Versus. Dopo l’alchimista Cagliostro, sul picchiaduro di Cygames è arrivato anche il turno di Yuel, disponibile a partire da oggi al prezzo di 6,99€, o come parte del secondo Character Pass (34,99€).

Stando alla descrizione che ne dà Cygames, Yuel è molto orientata a uno stile di combattimento aggressivo, con alcuni attacchi che le permettono rapidamente di coprire la distanza. Quindi se pensavate di potervi tenere alla larga dalle sue fiamme spiritiche e bersagliarla di proiettili, le cose potrebbero non andare come previsto. Particolarmente interessante sembra la forma Third Dance, che non le permette di bloccare e muoversi tradizionalmente, ma le dà accesso a una serie di nuovi attacchi con cui i suoi avversari dovranno fare i conti.

In chiusura, il trailer rivela Uno, il prossimo combattente di Granblue Fantasy Versus, su cui sapremo di più a partire dal gennaio 2021.