Monster Hunter Rise: ecco il gameplay con arco e doppie lame

Una cosa che sicuramente non mancherà su Monster Hunter Rise, capitolo esclusivo per Switch della caccia ai mostri di Capcom, saranno tutte le armi a cui ci siamo affezionati negli altri episodi della saga. Di recente Capcom ha scelto di mostrare come si comporteranno altre due categorie di armi: gli archi e le doppie lame.

Chi ha già utilizzato l’arco nei capitoli precedenti potrà immediatamente riconoscere molti degli attacchi utilizzati nel trailer; inconfondibile per esempio è quel colpo caricato che richiede buona conoscenza degli attacchi della nostra preda per poter essere utilizzato al meglio, ma in cambio infligge devastanti danni. Ci sarà però anche qualche novità: il video mostra due Silkbind Attack che non dubitiamo sarà importante imparare a utilizzare per massimizzare il nostro danno.

Per chi invece preferisce un approccio più personale alla caccia a enormi mostri, le doppie lame sono sicuramente una buona scelta. Attacchi fulminei combinati a ottima mobilità, che anche in questo caso vengono resi ancora più temibili dai nuovi Skybind Attacks. Non dubitiamo, inoltre, che quest’arma saprà fare ottimo uso della mobilità offerta dagli insetti filo.

Monster Hunter Rise arriverà come esclusiva Nintendo Switch a partire dal 26 marzo 2021.