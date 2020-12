Il prossimo Nintendo Indie World Showcase si terrà il 15 dicembre

Nintendo ha fissato la data del suo prossimo Indie World Showcase, previsto per la giornata di domani (15 dicembre) alle ore 18:00. La trasmissione durerà circa quindici minuti, e includerà nuovi annunci e aggiornamenti su giochi già presentati. Non fatevi ingannare dalla breve durata: ad agosto, proprio durante l’ultimo di questi Showcase era arrivato l’annuncio che Hades sarebbe arrivato anche su Nintendo Switch; non è quindi improbabile che anche il prossimo potrebbe riservare sorprese interessanti.

Al solito, potrete guardare il Nintendo Indie World Showcase sul canale YouTube ufficiale di Nintendo, a partire dalle 18:00 di domani.