The Callisto Protocol sarà ambientato nello stesso universo di PUBG

Avete letto giusto: The Callisto Protocol, il nuovo horror del creatore di Dead Space, sarà ambientato nello stesso universo del famoso battle royale. A renderlo noto è stato Glen Schofield in persona, nel corso di un’intervista con IGN.

Stando a Schofield, c’è un grande sforzo nel cercare di arricchire l’universo narrativo di PUBG, e The Callisto Protocol è ambientato in quell’universo, ma 300 anni dopo PUBG. “La cosa buffa è stata, avevo questa storia quando sono andato e mi sono incontrato con quelli di PUBG per la prima volta, e ho iniziato a parlare di [The Callisto Protocol] e del creare uno studio. Ho presentato loro questo gioco, è quello che abbiamo fatto è stato inserirlo nella storia di PUBG.”

Se vi state chiedendo come sia venuta in mente questa connessione a Schofield, la risposta sta nel publisher del gioco. Krafton è infatti un’etichetta che riunisce sotto di sè varie IP, come ad esempio PUBG e Tera. Dal canto nostro, non c’è che dire: siamo proprio curiosi di vedere come verrà finalizzato questo collegamento fra i due giochi.