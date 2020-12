Nintendo Switch Online: svelati i giochi di dicembre

La Casa di Kyoto ha annunciato le novità in arrivo nei prossimi giorni per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online: ecco dunque i giochi in uscita a dicembre.

A guidare la nuova infornata di videogiochi troviamo Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble, a cui si aggiungono altri titoli per SNES:

Tuff E Nuff

Super Valis IV

The Ignition Factor

Non manca, poi, una nuova aggiunta nella libreria virtuale per NES: stiamo parlando di Nightshade. Tutti i titoli saranno disponibili a partire dal 18 dicembre.