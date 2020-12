Back 4 Blood: annunciate le date della closed alpha su PC

Dopo essersi mostrato agli scorsi The Game Awards, Back 4 Blood sta per essere dato in pasto all’utenza PC attraverso una closed alpha che si terrà tra pochi giorni.

La sessione di prova avrà inizio il 17 dicembre e si concluderà il 21 dello stesso mese, dunque gli interessati avranno a disposizione un weekend intero per testare il successore spirituale di Left 4 Dead. In caso abbiate intenzione di lanciarvi nella mischia di questo nuovo action cooperativo sviluppato da Turtle Rock Studios, non dovrete far altro che iscrivervi alla closed alpha tramite il sito ufficiale di Back 4 Blood e sperare di essere abbastanza fortunati da ricevere un invito.

Vi ricordiamo, infine, che Back 4 Blood uscirà il 22 giugno 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.