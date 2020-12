Cyberpunk 2077: Sony e Microsoft negano i rimborsi agli utenti

Nonostante il comunicato diffuso da CD Projekt con il quale la compagnia polacca ha aperto la porta ai rimborsi incondizionati per gli acquirenti delusi da Cyberpunk 2077, in queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che si sono visti rifiutare le richieste di risarcimento sia da Sony che da Microsoft.

Le varie segnalazioni sono raccolte in una discussione presente sul forum di ResetEra, dove leggiamo che le dichiarazioni e gli inviti a chiedere un rimborso da parte di CD Projekt si stanno scontrando con le politiche messe in atto dai due principali produttori di console, nonché gestori dei relativi store digitali. Nel caso di Sony, infatti, il rimborso sarebbe possibile solamente nel caso in cui il contenuto digitale acquistato non sia mai stato scaricato, laddove Microsoft valuterebbe ogni situazione singolarmente senza fare riferimento a una politica chiara e univoca in merito ai rimborsi.

A questo punto non possiamo far altro che sperare in un malinteso, magari un errore di comunicazione tra Sony, Microsoft e CD Projekt risolvibile nelle prossime ore, altrimenti oltre al danno di aver acquistato un prodotto ben lontano dalla qualità sperata si aggiungerebbe la beffa di non riuscire a ottenere un giusto rimborso.

Condividi con gli amici Inviare