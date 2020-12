Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, pubblicato un nuovo gameplay

Il publisher Nacon ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, il videogioco di ruolo a tinte action in lavorazione presso Cyanide.

Il filmato della lunghezza di circa sette minuti mostra diversi aspetti del gioco, con un focus particolare sulle abilità di trasformazione del protagonista, il quale può mutare a piacimento la sua forma tra le tre disponibili: umano, per interagire con i PNG e con l’ambiente; lupo, per muoversi furtivamente tra i nemici; e infine crinos, da impiegare soprattutto in combattimento. In modalità crinos, inoltre, è possibile alterare la propria attitudine al combattimento scegliendo se sacrificare l’agilità in favore della potenza, o viceversa.

Il video di gameplay ci ricorda, infine, che Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sarà disponibile dal 4 febbraio 2021 su PC (in esclusiva sull’Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.