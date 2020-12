Ark 2: tra i produttori esecutivi c'è anche Vin Diesel

Annunciato a sorpresa durante gli scorsi The Game Awards, Ark 2 ha fatto parlare di sé soprattutto per la presenza di Vin Diesel tra gli attori che presteranno voce e volto non solo ai personaggi del gioco, ma anche della relativa serie animata.

A distanza di pochi giorni dall’annuncio, Studio Wildcard ha rivelato che l’attore americano è un grandissimo fan del franchise, tanto da aver trascorso addirittura oltre un migliaio di ore nella prima iterazione del gioco. Vin Diesel è talmente appassionato di Ark che ha deciso di avere un ruolo attivo nello sviluppo del sequel, rivestendo così la posizione di produttore esecutivo.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che Ark 2 arriverà non solo su PC, ma anche su Xbox Series X|S nel 2022 come esclusiva console.

