Hitman 3: pubblicato il filmato introduttivo cinematografico

IO Interactive ha pubblicato il filmato introduttivo dal taglio cinematografico di Hitman 3, la nuova avventura dell’Agente 47 che dovrà affrontare nuovamente la minaccia dell’organizzazione segreta Providence.

Il filmato pubblicato da IGN ci trasporta a Dubai, prima location in cui l’assassino più famoso dei videogiochi si troverà ad agire nella sua crociata contro Providence, spalleggiato ancora una volta da Lucas Grey. Il trailer si conclude con 47 e Grey pronti a lanciarsi da un aereo per dirigersi verso la città degli Emirati Arabi Uniti, dove avrà inizio il gioco vero e proprio.

Gioco che, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 21 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Da notare che la versione PS4 di Hitman 3 sarà interamente giocabile tramite PSVR. Infine, il gioco arriverà anche su Switch dove sarà giocabile tramite cloud.