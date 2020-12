Devil May Cry 5: disponibile il DLC di Vergil su PC, PS4 e Xbox One

Capcom ha reso disponibile il DLC di Vergil per le versioni di Devil May Cry 5 per PC, PS4 e Xbox One.

Questo contenuto aggiuntivo introduce non solo la possibilità di affrontare l’avventura con Vergil, ma anche l’opportunità di controllare il fratello di Dante nel Bloody Palace e nella zona di addestramento. Da notare che il DLC di Vergil si limita a introdurre solamente questo personaggio addizionale, senza aggiungere le altre novità e migliorie presenti invece nella Special Edition di Devil May Cry 5 pubblicata su PS5 e Xbox Series X|S, tra cui le modalità Turbo e Mitico Cavaliere Oscuro.