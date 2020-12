Kojima Productions compie cinque anni, novità in arrivo

Kojima Productions sta per compiere cinque anni, e lo studio giapponese ha in mente di festeggiare la cosa condividendo con i fan qualche interessante novità. O almeno, questo è quanto è stato detto dallo studio di Hideo Kojima tramite un tweet che ci invita a tenere d’occhio i suoi canali social intorno alle 18:00 di domani. Ad attenderci, ci saranno “alcuni emozionanti aggiornamenti che non vorrete perdervi!”

Di cosa si tratterà? Qualcosa di legato a Death Stranding? O forse il vulcanico Hideo si sta preparando a rivelare quale sarà il suo prossimo progetto? Magari scopriremo se le voci su una collaborazione con Junji Ito si riveleranno essere più che un semplice malinteso? Al solito, troverete le risposte sulle nostre pagine.