Gunfire Reborn supera quota un milione di copie vendute

Non è improbabile non vi sia mai capitato di sentir nominare Gunfire Reborn, ma fra chi apprezza i roguelite, sopratutto se questi implicano una discreta dose di armi da fuoco, il titolo sviluppato in quel di Hong Kong sta facendo colpo. Testimonianza della cosa è il numero di copie vendute, che, come annunciato da Duoyi Interactive, ha superato quota un milione di copie vendute.

Un risultato notevole, specie considerato che il gioco si trova ancora in Accesso Anticipato. Merito dell’abilità del piccolo studio, che è riuscito a creare un titolo semplice in termini di concetto, ma dal gameplay soddisfacente e dall’ampia varietà di armi e di perk ottenibili. Duoyi ha anche approfittato dell’occasione per rivelare la Roadmap di Gunfire Reborn: a quanto pare, l’aggiornamento previsto per la primavera 2021 ci permetterà di mettere mano a un nuovo eroe, che andrà ad aggiungersi ai tre già presenti. La roadmap rivela anche quella che è la data di lancio approssimativa del gioco, e cioè l’autunno 2021.