Steam presenta la nuova Hub delle notizie, molto più personalizzabile

Come ben sa chiunque lo usi regolarmente, Steam è un negozio che non cessa mai di innovarsi e di migliorarsi. L’ultima modifica apportata al negozio digitale di Valve riguarda la sua Hub delle notizie, rinnovata per migliorarne sia la fruibilità che le possibilità di personalizzazione. Come descritto nel post di annuncio, la nuova Hub delle notizie raccoglierà tutti gli aggiornamenti dei giochi da noi acquistati, messi in wishlist o seguiti, incluse patch notes, eventi speciali e tornei da seguire.

Permetterà inoltre di seguire gli aggiornamenti dei giochi più popolari (che potremo trovare nella tabella “In Evidenza”) e gli annunci ufficiali di Steam, oltre a raccogliere direttamente le notizie delle nostre fonti d’informazione videoludica preferite (oltre a TGM, beninteso). Ultima nota: a quanto pare la nuova Hub è stata progettata con il supporto agli smarphone in mente; notizia che, visto il non esattamente brillante supporto dato in passato da Valve alla versione mobile del suo negozio, non può che essere un’apprezzata novità.