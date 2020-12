The Hong Kong Massacre arriverà presto su Nintendo Switch

Dopo il loro arrivo su PC e PS4 a inizio dell’anno scorso, sembra che le carneficine di The Hong Kong Massacre stiano per arrivare anche sulla console ibrida di Nintendo. Il publisher Untold Tales ha infatti rilasciato un trailer in cui, oltre a vedere il protagonista dilettarsi in un’acrobatica serie di sparatorie, ci viene fornita anche la data di lancio su Nintendo Switch, prevista per il 26 dicembre 2020.

Dal punto di vista del gameplay, è più che evidente come il gioco tragga ispirazione da Hotline Miami: sequenza adrenaliniche, visuale dall’alto e morte immediata del protagonista sono infatti i tratti principali di entrambi. The Hong Kong Massacre, ambientato nel 1992, sembra però dare molto più peso alle armi da fuoco e alle azioni in slow motion degne di un film di John Woo.