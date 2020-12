SNK produrrà una nuova console nel 2021

Aria di novità, in quel di SNK. La compagnia ha infatti da poco annunciato che i suoi piani per il 2021 prevedono il lancio di una nuova console “che possa conciliare le esigenze dei fan appassionati e di chi ama il console gaming”. Non è stata rivelata nessuna informazione sulla console in sè, ma qualche ipotesi possiamo farla: ci sembra altamente improbabile che SNK decida improvvisamente di mettersi a sfidare la next-gen di Sony e Microsoft, quindi è più probabile che il suo nuovo prodotto si orienti piuttosto sul settore nostalgia. Da questo punto di vista, la compagnia potrebbe aver visto il successo ottenuto da prodotti come la PlayStation Classic e il Game&Watch e aver pensato che non sarebbe male riproporre in qualche forma il suo Neo Geo. D’altronde, però, questo andrebbe a cozzare con il termine “brand-new” utilizzato nel tweet. Difficile, inoltre, non fare caso al simbolo del Wi-Fi presente nell’immagine allegata. Staremo a vedere.



Condividi con gli amici Inviare