Il film di Mortal Kombat arriverà nei cinema nell'aprile 2021

Dopo essere stato anticipato per evitare di cozzare con altre produzione Warner Bros., sembra che il film di Mortal Kombat sia tornato al suo periodo di lancio originale. Come rivelato dall’account Twitter ufficiale, il film arriverà infatti nei cinema il 16 aprile 2021; in maniera simile agli altri film targati WB, sarà disponibile a partire dallo stesso giorno anche sulla piattaforma di streaming HBO Max (attualmente non disponibile in Italia).

La produzione di questo film è stata tutt’altro che agevole: dopo il fallimento dei primi due film, le prime proposte di un reboot cinematografico di Mortal Kombat risalgono infatti al 2010, e la produzione ha avuto concretamente inizio solo dopo il 2015. Regista del film sarà Simon McQuoid, al suo debutto cinematografico.