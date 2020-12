Spelunky 1&2 arriveranno su Nintendo Switch nel 2021

Al Nintendo Indie World Showcase di stasera, un’inconfondibile musichetta ha dato il via allo show, musichetta che di solito precede una serie di infamissimi livelli costellati di trappole. L’annuncio che è seguito a breve non poteva essere altro che l’arrivo di Spelunky su Nintendo Switch: sia il primo che il secondo capitolo saranno disponibili a partire dall’estate 2021. Se le sfide poste di fronte a voi da questi action roguelike dove la morte è sempre dietro l’angolo, potrete pur sempre chiedere aiuto a qualche amico. Entrami i titoli offriranno la possibilità di gioco multiplayer, anche se per il primo l’opzione sarà limitata al gioco locale.

