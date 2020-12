Among Us sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi

Il Nintendo Switch diventa di colpo il 100% più sospetto. L’Indie World Showcase si è infatti tenuto un annuncio a sorpresa per gli istanti finali, e cioè che Among Us sarà disponibile a partire da oggi sulla console ibrida di Nintendo. Avete capito bene: per poter giocare al gioco multiplayer di Innersloth su Switch vi basterà giusto un po’ di pazienza. Oltretutto, il multiplayer avrà anche la funzionalità crosspiattaforma.

Visto il successo avuto da Among Us negli ultimi mesi su PC e smarthpone, non è sorprendente che gli sviluppatori stiano ora cercando di estendere le sfide a colpa rivelato la quarta mappa per il suo titolo, un’aeromobile che arriverà nei primi mesi del 2021.