Xbox Game Pass: rinviata l'integrazione con EA Play su PC

Previsto nel tardo pomeriggio di ieri, l’arrivo di EA Play nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass per PC è stato rinviato a data da destinarsi. L’annuncio è stato dato direttamente da Microsoft nella serata di ieri.

La Casa di Redmond ed Electronic Arts non rendono note le motivazioni che hanno portato allo slittamento dell’integrazione tra i due servizi, spiegando che entrambe le compagnie hanno bisogno di più tempo affinché gli abbonati a Xbox Game Pass per PC possano finalmente accedere anche al catalogo di EA Play.

Bisognerà dunque attendere il prossimo anno, sebbene non sia stato fissata una data più precisa.

