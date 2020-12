Collection of SaGa Final Fantasy Legend è disponibile per Nintendo Switch

Square Enix ha reso disponibile su Nintendo Switch la Collection of SaGa Final Fantasy Legend, una raccolta che include i primi tre capitoli della celebre serie SaGa.

Questa collection include:

The Final Fantasy Legend

Final Fantasy Legend II

Final Fantasy Legend III

Gli appassionati di JRPG possono così godere di una riproduzione fedele di questi classici a 8-bit. La raccolta offre inoltre diversi miglioramenti all’utilizzabilità e nuove caratteristiche che arricchiscono l’esperienza di gioco, tra cui un incremento di velocità dei personaggi, ingrandimento regolabile, modalità grafica Retro, musiche e illustrazioni commemorative. Non manca poi una modalità che permette di replicare il feeling dei giochi originali scollegando i controller Joy-Con e tenendo la console in verticale, utilizzando i comandi su schermo per replicare l’esperienza autentica in stile Game Boy.

Collection of SaGa Final Fantasy Legend è disponibile in formato digitale sull’eShop al prezzo di € 19,99.