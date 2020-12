Happy Game è la nuova avventura a tinte horror di Amanita Design

Amanita Design, lo studio di Machinarium e Samorost, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di Happy Game, un’avventura che, a dispetto del nome, potrà contare su un’ambientazione dalle forti tinte horror.

Il gioco seguirà le vicende di un ragazzo intrappolato in un incubo psichedelico. Risolvendo puzzle e avventurandosi sempre più in profondità, il protagonista dovrà ritrovare la felicità e cercare di svegliarsi da questo terribile incubo. Naturalmente lo stile di Amanita Design si concretizza in un’ambientazione surreale piena zeppa di situazioni in cui la violenza assumerà spesso tratti comici.

Happy Game sarà disponibile nel corso della prossima primavera non soltanto su PC, ma anche su Nintendo Switch.