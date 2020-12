Mass Effect: alcuni veterani della serie ritornano in BioWare

Annunciato ufficialmente durante i The Game Awards, il prossimo capitolo della saga di Mass Effect ha fatto sì che diversi veterani della serie tornassero tra le fila di BioWare.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Michael Gamble, project director per lo studio canadese, il quale ha fatto sapere che lo sviluppo del nuovo Mass Effect potrà contare sull’apporto di:

Derek Watts , art director della trilogia originale;

, art director della trilogia originale; Brenon Holmes , veterano che ha lavorato anche a Baldur’s Gate II e a Dragon Age;

, veterano che ha lavorato anche a Baldur’s Gate II e a Dragon Age; Parish Ley , cinematic director della trilogia e responsabile di molti dei momenti chiave della serie;

, cinematic director della trilogia e responsabile di molti dei momenti chiave della serie; Dusty Everman, creatore della visione originale della Normandy, la nave del comandante Shepard.

Da notare che alcuni di questi (Watts e Holmes) non hanno mai lasciato lo studio, anche se nel corso della loro attività in BioWare sono stati trasferiti su altri progetti. Insomma, nelle intenzioni dello studio canadese vi è una sorta di ritorno alle origini per il franchise di Mass Effect. Speriamo che il ritorno di questi veterani possa concretizzarsi in una rinascita della serie.