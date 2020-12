Ubisoft regala Starlink: Battle for Atlas per PC

Ubisoft ha deciso di fare un regalo al giorno fino al prossimo 18 dicembre: oggi tocca a Starlink: Battle for Atlas, riscattabile gratuitamente su PC fino al tardo pomeriggio odierno.

Per approfittare della promozione e ottenere una copia del gioco basta dirigersi a questo indirizzo e inserire le credenziali del proprio account Ubisoft Connect. Dopodiché, il videogioco d’azione spaziale sarà disponibile e accessibile per sempre nella propria libreria digitale.

Vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile dal momento che già questa sera l’offerta verrà sostituita da una nuova promozione.

