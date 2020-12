Risk of Rain 2: Hopoo rivela la roadmap per il 2021

Non c’è che dire: a dispetto di tutte le rogne a cui questo 2020 ci ha sottoposto, di sicuro è stato un ottimo anno per gli amanti dei roguelike, grazie a titoli come Hades, Going Under, Spelunky 2 e Risk of Rain 2. Proprio a proposito di quest’ultimo, lo sviluppatore Hopoo Games ha deciso di condividere i suoi piani per il 2021. Come già accennato in precedenza, il piccolo studio si dedicherà a espansioni a pagamento, che in termini di contenuto saranno paragonabili a 2-3 dei Content Update che abbiamo imparato a conoscere durante il periodo di Accesso Anticipato.

Per festeggiare il secondo anniversario del lancio di Risk of Rain 2 in Accesso Anticipato, Hopoo ha però in mente di rilasciare un aggiornamento gratuito che arriverà nel corso del marzo 2021. Fra il contenuto incluso, potremo trovare un nuovo Sopravvissuto, un nuovo boss, nuovi oggetti, miglioramenti alla quality of life e tanto altro ancora. Lo studio ha anche ripetuto la sua promessa di rivisitare materiale tagliato durante il periodo di sviluppo, e ha fatto sapere che si darà da fare per rendere più semplice il lavoro ai modder. L’espansione a pagamento, invece, arriverà verso la fine del 2021, e Hopoo ha promesso di tenerci aggiornati sullo stato dei lavori.