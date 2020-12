Age of Empires II: annunciata l'espansione Lords of the West

Sembra quasi assurdo che a più di vent’anni dal lancio un gioco continui a ricevere aggiornamenti e addirittura espansioni, eppure eccoci qui. Forgotten Empires ha annunciato che il 26 gennaio 2021 Age of Empires II: Definitive Edition si arricchirà di una nuova espansione, intitolata Lords of the West. Come intuibile dal nome, al centro di questa espansione ci sarà nuovamente il continente europeo: le due nuove fazioni che scenderanno sui campi di battaglia virtuali saranno infatti i Burgundi e i Siciliani.

Stando a quanto riportato nel post di annuncio, i Burgundi saranno una popolazione principalmente incentrata sulla cavalleria, tratto che dunque condividono con i loro conterranei, i Franchi. Perdere un cavaliere risarcirà il 50% del suo costo in oro, rendendo quindi molto minore l’impatto economico dovuto alle inevitabili perdite sul campo di battaglia. I Burgundi avranno anche due unità speciali: una sarà il Coustillier, unità di cavalleria, mentre l’altra saranno le Fanterie Fiamminghe, potenziamento diretto dei popolani. I Siciliani, invece, avranno dalla loro un potente esercito di fanteria, grazie ai Sergenti, unità di fanteria pesante che potrà costruire il Dongione, struttura fortificata perfetta per mettere al riparo i nostri popolani. Non dubitiamo che giocatori esperti sapranno far buon uso della caratteristica speciale della civilità, che permette loro di costruire Castelli e Centri Città il doppio più rapidamente.

Ovviamente, in questa nuova espansione di Age of Empires II: Definitive Edition non mancherà anche contenuto singleplayer. Tre nuove campagne saranno aggiunte: una che ci vedrà seguire le vicissitudini di Edoardo Plantageneto, nella quale giocheremo i Bretoni; una dedicata ai duchi di Burgundia; e, infine, una che ci metterà nei panni di Roberto il Guiscardo.