MXGP 2020 ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Ottima giornata peri fan del motociclismo su sterrato: MXGP 2020, sviluppato da Milestone, è infatti disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One; la versione PS5 lancerà invece il 14 gennaio 2021. Ricordiamo che quello che ci troviamo davanti è l’ultimo capitolo della serie FIM Motocross World Championship, che ci permetterà di gareggiare sui 19 circuiti della stagione 2020 con ben 68 piloti a disposizione, presi sia dalle categorie MXGP che MX2.

Ma se per caso l’offerta di circuiti di MXGP 2020 non vi soddisfa, o anche se volete semplicemente un po’ di varietà addizionale, nessun problema: Milestone sta lavorando al Track Editor, che permetterà ai giocatori di creare da sé le loro piste dei sogni e di condividerle online con gli amici. Tornerà anche la modalità Playground, che metterà a nostra disposizione un’isola norvegese dove girare in libertà e affinare le nostre abilità, anche in compagnia di 3 amici.

Chi invece predilige il gusto della sfida personale sarà contento di sapere che Milestone intende potenziare la modalità multiplayer con i server dedicati; ottima notizia per chi non vuole ritrovarsi a sperare che l’host non abbia una connessione ballerina.