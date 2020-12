Redout: Space Assault arriverà su PC e console a gennaio

Lo studio italiano 34BigThings si prepara alla sua prossima… cosa grossa. Lo sviluppatore ha infatti annunciato la data di lancio di Redout: Space Assault, che invece di vederci coinvolti in adrenaliniche gare ci scaraventa nel cockpit di un caccia spaziale a combattere nel nome della libertà. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 22 gennaio 2021.

Fra battaglie spaziali all’ultimo barrel roll ed elementi roguelike, Redout: Space Assault sembra una specie di misto fra Everspace e il ben più noto StarFox. Non mancheranno elementi di personalizzazione del nostro caccia, necessari per assicurarci di essere pronti ad affrontare ogni minaccia – anche le più massicce. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Space Assault è già disponibile da qualche tempo su Apple App Store, e che 34BigThings ha rilasciato anche un video di gameplay per la versione PC e console.