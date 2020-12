L'horror psicologico Devotion sarà presto disponibile su GOG

Storia travagliata, quella di Devotion: rilasciato inizialmente nel febbraio 2019 su Steam, il titolo era stato rapidamente rimosso a causa dei suoi riferimenti di stampo politico. Sembra però che Red Candle Games sia finalmente riuscita a rendere nuovamente disponibile il suo gioco tramite GOG, dove sarà in vendita a partire dal 18 dicembre.

Devotion è ambientato nella Taiwan degli anni ’80, e segue le avventure di una famiglia dalle profonde radici religiose, che si trova improvvisamente catapulatata all’interno di uno scenario da incubo. Navigandolo, segreti nascosti da tempo verrano alla luce. In termini di contenuto, Red Candle Games ha reso noto che la versione di GOG non avrà differenze rispetto a quella originariamente uscita su Steam; anche il prezzo di 13,99€ rimarrà invariato.

AGGIORNAMENTO: A quanto pare, invece, neanche GOG offrirà ospitalità a Red Candle Games. Il negozio digitale ha infatti reso noto che “nella giornata di oggi, era stato dato l’annuncio che Devotion sarebbe arrivato su GOG. Dopo aver ricevuto molti messaggi dai giocatori, abbiamo deciso di non ospitare il gioco nel nostro negozio.” Una decisione accolta da numerose critiche, e che non fa altro che andare a coronare quella che indubbiamente è stata una settimana difficile per CD Projekt.